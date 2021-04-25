سكان حي المصيف بـ حفر الباطن يشكون نقص الخدمات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

شكا سكان حي المصيف في محافظة حفر الباطن الواقع بجانب كتابة العدل، من عدم سفلتة الشوارع الداخلية للحي وانعدام الإنارة بالإضافة لعدم وجود حديقة للحي، كما ناشد السكان أمانة حفر الباطن توفير الخدمات الأساسية للحي أسوة ببقية الأحياء.

حي يفتقد إلى أبسط الأساسيات

وقال مسلط فنيطل الوجعان لـ”متابعات الخليج 365“: ما إن تسمع عن حي المصيف الذي يقع في قلب المحافظة وبمكرمة ملكية من المقام السامي حتى يتبادر إلى ذهنك أنه أحد الأحياء النموذجية التي يتمنى الجميع السكن فيه، ولكن عندما تعلم أنه يفتقد إلى أبسط أساسيات الحي الصالح للسكن كالسفلتة والإنارة والماء والصرف الصحي والأرصفة والتشجير عندها تتساءل لماذا؟ هل هو حي جديد ولم يتم فسح البناء فيه إلى الآن؟ أم هو حي يقع خارج خدمات الأمانة؟ أم ما السبب يا ترى؟ .

نسبة البناء في الحي 80%

وأشار حمود تركي السعدوني إلى أن حي المصيف من المفترض أن يكون أحد أحياء المحافظة النموذجية ولكن الواقع غير ذلك تماما خاصة الجهة الشرقية منه حيث يفتقد إلى جميع الخدمات والبنية التحتية كالسفلتة والإنارة والصرف الصحي والماء، فلدينا تساؤول إلى أمانة حفر الباطن عن سبب ذلك علما أن الحي تشكل نسبة البناء به إلى ما يقارب 80% فنتمنى النظر بوضع الحي ومطالبنا حيث إنها مطالبات أساسية لأي حي سكني فنأمل من أمين حفر الباطن النظر لهذه المطالب.

فيما أوضح متابعات الخليج 365 صالح الحربي أن حي المصيف أحد الأحياء الذي وزع كمنح ملكية من حكومتنا الرشيدة للمواطنين وتشكل نسبة البناء فيه أكثر من 80% إلا أن المواطنين يعيشون معاناة بسبب الأتربة وتجمع النفايات وصهاريج المياه والصرف الصحي التي تراها بشكل متكرر يومياً، بسبب لا نعلم ما هو فحكومتنا حفظها الله هيأت كل الإمكانات في سبيل راحة متابعات الخليج 365 فكلنا أمل بسعادة أمين أمانة محافظة حفر الباطن تشكيل لجنة للنظر في وضع الحي وإنهاء إجراءات تطويره ومطالب سكانه.

أطفال الحي محرومين من حديقة

وذكر خالد بجاد المطيري بقوله إن حي المصيف أو ما يسمى بالعدل من أبرز الأحياء وأفضلها كموقع سكني ولكن للأسف أمانه حفر الباطن لم تمنحه أبسط الخدمات كالإنارة والسفلتة والصرف الصحي كما أن أطفالنا وأمهاتهم محرومين من الحديقة المقرر إقامتها بالحي.

ظلام يشكل خطر

وأضاف المطيري: يعيش الحي في ظلام دامس لعدم وجود الإنارة الأمر الذي ينتج عنه كثرة الكلاب الضالة التي تسبب خطرًا على أطفالنا وبالرغم من هذا كله إلا أن البناء في الحي تجاوز نسبة كبيرة فعلى أمانة حفر الباطن أن تولي هذا الحي الاهتمام كبقية أحياء المحافظة.



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