الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

6 نصائح تساعدك على الحماية من فيروس كورونا في عملك

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

بالتزامن مع الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية نشر مجلس الصحة الخليجي عدة نصائح يجب التعامل معها في بيئة العمل, والتي تهدف إلى حماية العاملين من covid-19 المرتبطة بالعمل أو ظروفه.

كيف تحمي نفسك من كورونا في العمل؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن 6 نصائح تساعد على الحماية من فيروس كورونا في العمل بإذن الله , وهي كالتالي:

الحد من الزوار غير الضروريين إلى مكان العمل.

تجنب المصافحة ومشاركة المعدات ولمس الأنف والفم والعينين.

نظف وعقم الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر مثل الهواتف المحمولة.

ارتدِ الكمامة وحافظ على التباعد الاجتماعي.

اغسل يديك لمدة ٢٠ ثانية بعد السعال والعطاس واستخدام الحمام وقبل الأكل.

تقليل الاجتماعات عن طريق استخدام الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني.



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