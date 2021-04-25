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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25
6 نصائح تساعدك على الحماية من فيروس كورونا في عملك
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية
متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي للصحة والسلامة المهنية نشر مجلس الصحة الخليجي عدة نصائح يجب التعامل معها في بيئة العمل, والتي تهدف إلى حماية العاملين من covid-19 المرتبطة بالعمل أو ظروفه.
كيف تحمي نفسك من كورونا في العمل؟
وأوضح مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن 6 نصائح تساعد على الحماية من فيروس كورونا في العمل بإذن الله , وهي كالتالي:
- الحد من الزوار غير الضروريين إلى مكان العمل.
- تجنب المصافحة ومشاركة المعدات ولمس الأنف والفم والعينين.
- نظف وعقم الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر مثل الهواتف المحمولة.
- ارتدِ الكمامة وحافظ على التباعد الاجتماعي.
- اغسل يديك لمدة ٢٠ ثانية بعد السعال والعطاس واستخدام الحمام وقبل الأكل.
- تقليل الاجتماعات عن طريق استخدام الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني.
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