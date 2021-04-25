الرياض تسجل 382 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 1028 حالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد تسجيل 953 حالة إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1028.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 382 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 212، الشرقية 152، عسير 38، المدينة المنورة 33، القصيم 33، جازان 26، تبوك 22، حائل 21، الجوف 10، الحدود الشمالية .

الحالات النشطة والحرجة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 412216، وإجمالي حالات التعافي 395557 حالة، وإجمالي الوفيات 6900 حالة.

فما بلغ عدد الحالات النشطة 9759 حالة من بينها 1246 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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