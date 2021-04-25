التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية جنوبي السعودية

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر اليوم الأحد 25 برل/ نيسان 2021م، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة "مفخخة" جنوبي السعودية.

