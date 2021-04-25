الارشيف / اخبار السعوديه

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة

منذ بداية شهر رمضان المبارك

متابعات الخليج 365 - القصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من (27) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم منذ بداية شهر رمضان المبارك.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - متابعات الخليج 365

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (120) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

مشاركة 400 مراقب ومراقبة

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة ، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنفذ 27 ألف جولة رقابية وترصد 120 مخالفة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا