شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: هلال أول الشهر وأخره لايُرى في نفس اليوم.. وهذا موعد رؤيته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائيةالدكتور خالد الزعاق أن الهلال هو الجزء المضاء من جرم القمر، والضوء لايتخلق الا اذا انتقل القمر من جهة الشمس الغربية التابعة للشهر المنصرم إلى جهة الشمس الشرقية التابعة للشهر الجديد

وقال الزعاق "هلال أول الشهر يرى بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية ويسمى الهلال الجديد"، وهلال أخر الشهر يرى قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية ويسمى الهلال القديم ٠.

وأضاف ان هلال أول الشهر وأخر الشهر لايرى في نفس اليوم، فإذا كان الشهر ثلاثين يوم فإنه يستتر ليلتين، وإذا الشهر كان ٢٩ يوم فإنه بستتر لليلة واحدة.