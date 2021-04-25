شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 أعوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

ذكر سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مصدرها لبنان خلال الـ6 سنوات الماضية بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش.

وكانت المملكة، قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات، التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.