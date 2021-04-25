شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق" يكشف سر تسمية موسم "الكنة" وأهم علاماته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية دخول موسم الكنة هذه الأيام وهو أحد مواسم العرب الشهيرة التي يبدأ فيها العرب بالرجوع إلى منازلهم والكنون فيها بعد الترحل .

وأشار الدكتور خالد الزعاق أن الكنة مدتها 40 يوم وهو موسم فاصل بين بداية الحر وشدة الحر ، وفقاً للعربية .

كما أوضح الدكتور خالد الزعاق أن هناك علامات لدخول موسم الكنة كإصفرار بطون الزواحف مثل الثعابين والتماسيح ، وبعد 40 يوم تدخل الثريا .

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