شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة لدى الاردن: توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ومؤسسة الحسين للسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والتاكيد بأن مكافحة مرض السرطان لا تتم إلا من خلال استراتيجية شاملة تتعامل معه من كافة جوانبه بدءً من الوقاية والتوعية إلى الكشف المبكر والتشخيص السليم والعلاج الشمولي والرعاية المستمرة.

وفي نهاية اللقاء اعلن السفير السديري عن توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ومؤسسة الحسين للسرطان للمساهمة في تمويل علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين.

واشاد السفير السديري بالإمكانات المتوفرة بمركز الحسين للسرطان والسمعة الجيدة التي بلغها على مستوى المنطقة، إضافة للدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في مكافحة مرض السرطان محلياً ودولياً.

وقال: إن الجهود التي تبذلها المؤسسة هي محط تقدير وإعجاب، فقد لمست مهنية وجدية ممن يعملون بشغف كبير وببسمة لا تفارق وجوههم لتكون تجربة علاج المرضى مليئة بالأمل والتفاؤل.

من جهتها قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن هذه المساهمة تأتي من قبل حكومة المملكة العربية السعودية استمراراً لدعم المرضى الذين باتوا بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

واوضحت أنه سيتم توجيه هذا التبرع الذي يوفر المساعدة المالية لمرضى السرطان الأقل حظاً من اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن.

وأعربت قطامش عن بالغ شكرها لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي، وقالت: أشكر وأقدر هذا الدعم والتبرع الكريم من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة نيابة عن الكثير من مرضى السرطان من اللاجئين وأُسرهم ممن ستتاح لهم فرصة استكمال العلاج في مركز الحسين للسرطان بفضل هذا الدعم الكريم.