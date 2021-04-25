“الشقيري” يحضر عملية جراحية لحصان وولادة “فلوة”.. ويوضح علامات الخيل العربي الأصيل (فيديو)

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ظهر الإعلامي أحمد الشقيري، أمس السبت، وهو داخل غرفة عمليات للحيوانات، حيث حضر إجراء عملية لحصان يتم فيها تركيب مسمار طبي في ركبته، كما تابع لحظة ولادة الفرس ايزابيلا للفلوة “ديم”.

وأوضح، خلال حلقة برنامج “سين” على mbc، أن العملية الجراحية تمت بعد إجراء اشعة على ركبة الحصان، بواسطة متخصصين بيطريين، حاصلين على الدرجة العلمية في طب الخيول، والذي يعاني من شح في التخصص.

وأضاف الجراح البيطري أنه بعد تركيب المسمار في ركبة الحصان سينقل إلى غرفة الإفاقة، ويعطى المضادات الحيوية، ثم يظل تحت المراقبة لمدة 48 ساعة، ويعود إلى الإسطبل بعد 3-4 أيام، ويستمر في التأهيل 3 أشهر يعود بعدها للرياضة.

وقال الشقيري إن هناك أكثر من 400 نوع من الخيول في العالم، أعرقها الخيول العربية الاصيلة، واستعرض عددا منها في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبين أن من علامات الأصالة الشخير والرأس الجميل والذيل المرتفع، والمشي برونق خاص.

وعرض البرنامج الحصان “رزيق” الذي لديه 300 من الأبناء والأحفاد وعمره 25 عاما، فهو يُعد كبير السن، كما تابعت كاميرا البرنامج لحظة ولادة فلوة -أطلق عليها اسم “ديم”-، حتى بدأت في الوقوف والمشي، كما امتطى الشقيري الحصان رزيق وهرول به، في رحلة وصفها بالمغامرة.

Source akhbaar24.argaam

