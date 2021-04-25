“التجارة” ترد على بلاغ من عبد الله السدحان حول بنزين 95 وتوضح الجهة المسؤولة

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تفاعلت وزارة التجارة مع سؤال للفنان عبد الله السدحان، حول مسؤوليتها عن توافر بنزين 95 في محطات الوقود داخل الأحياء والمناطق المختلفة.

ونقل السدحان تساؤلات الكثيرين بشأن أسباب عدم توفر بنزين 95 في بعض الأحياء والطرق والمناطق، متسائلا عن مسؤولية وزارة التجارة عن متابعة هذه الخدمة.

وأكد الوزارة أن الجهة المرخصة لمحطات الوقود هي البلديات، وذلك وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي شكاوى بخصوص محطات الوقود على الرقم 940.

Source akhbaar24.argaam

