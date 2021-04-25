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تفاعلت وزارة التجارة مع سؤال للفنان عبد الله السدحان، حول مسؤوليتها عن توافر بنزين 95 في محطات الوقود داخل الأحياء والمناطق المختلفة.
ونقل السدحان تساؤلات الكثيرين بشأن أسباب عدم توفر بنزين 95 في بعض الأحياء والطرق والمناطق، متسائلا عن مسؤولية وزارة التجارة عن متابعة هذه الخدمة.
وأكد الوزارة أن الجهة المرخصة لمحطات الوقود هي البلديات، وذلك وفق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن أي شكاوى بخصوص محطات الوقود على الرقم 940.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” ترد على بلاغ من عبد الله السدحان حول بنزين 95 وتوضح الجهة المسؤولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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