“إحسان” تكشف نسبة أموال التبرعات التي تنفق خارج المملكة

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كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبد العزيز الحمادي، مقدار ما تخرجه المؤسسة من أموال تبرعات في مصارف مختلفة خارج المملكة.
وذكر خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشاريع تنموية وخيرية، في حين يخرج 1% أو أقل في مشاريع خارج المملكة، وذلك بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ورد على ما تم تداوله البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحقيق المنصة لعوائد مادية، حيث أكد أن “إحسان” تعمل فقط كمُمكن رقمي لتوصيل أموال التبرعات وهي تخضع لإدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
Source akhbaar24.argaam
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