هل يمكن التبرع بالـدم بعد أيام من أخذ لقاح “كورونا”؟.. “الصحة” توضح

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ردت وزارة الصحة على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية التبرع بالـدم، بعد أيام من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المُضاد لـ”كورونا”.
وأوضحت الوزارة، أنه لا مانع من التبرع بالـدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مُستعداً صحياً لذلك ولا يوجد ما يمنع.
Source akhbaar24.argaam
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