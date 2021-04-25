بعد 30 عامًا.. عودة الشاعر الأمير سعود بن عبدالله عبر المسار

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بعد 30 عامًا يعود الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد للظهور عبر شاشة قناة السعودية.. من خلال برنامج “المسار” الذي سيستعرض من خلاله اليوم أبرز محطات حياته.
مسيرة شعرية كان للصدف دور كبير فيها، يرويها الأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله في حواره شيّق مع د. غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحًا على قناة السعودية.
تجارب شعرية متنوعة:
ويستعرض سمو الأمير الشاعر مواقف راسخة في ذاكرته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأثر متابعته المستمرة له منذ الطفولة على مسيرة حياته.
كما تتسع طاولة النقاش لتجارب متنوعة للأمير والشاعر الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد لتترجم مسيرة شعرية مميزة تضاف إلى سلسلة من السير الملهمة التي يقدمها برنامج المسار على قناة السعودية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك.
Source almowaten
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