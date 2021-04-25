النيابة: قوة العدالة الجزائية تكمن في بتر كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع

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أكدت النيابة العامة، أمس السبت، أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع.

وأضافت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ويترجم ذلك منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم”.

وفي وقت سابق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب أكثر من (5.3) ملايين حبة كبتاجون، مُخبأة ضمن إرسالية فاكهة “رمان” قادمة من لبنان.

إرسالية مخدرات قادمة من لبنان:

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه وفقًا لمعايير الخطورة تم استهداف الارسالية التي كانت في طريقها من جمهورية “لبنان” إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على (5.383.400) حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة “رمان” بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون بطريقة فنية داخل “ثمار الرمان“.

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة. Source almowaten





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