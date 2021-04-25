إبل سائبة تتسبب في وفاة مواطن وزوجته ووالدته في العناية المركزة

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تسببت إبل سائبة على طريق النعيرية حفر الباطن في وفاة مواطن وزوجته، بعد اصطدامهم بها وهم قادمون إلى حفر الباطن، كما نتج عن الحادث إصابة والدة المواطن التي ترقد في العناية المركزة في مستشفى النعيرية.

إبل سائبة على الطريق:

وفي التفاصيل: كان المواطن متعب المطيري مع زوجته برفقة والدته المصابة بالسرطان في طريقهم إلى المنطقة الشرقية من أجل جلسات الكيماوي، وعند عودتهم إلى حفر الباطن تفاجؤوا بإبل سائبة على الطريق اصطدموا بها ليتم نقلهم إلى مستشفى النعيرية.

وبعد أقل من يوم توفي المواطن متعب متأثرًا بإصابته الحرجة لتلحق به زوجته مساء أمس السبت، وأقيمت عليها صلاة الميت في مقبرة الشهداء بحفر الباطن، فيما لا زالت والدته في العناية المركزة. Source almowaten





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