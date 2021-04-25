«الأرصاد»: أتربة مثارة وأمطار على نجران وسحب رعدية بتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة و أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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