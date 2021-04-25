تطعيم كبار السن بلقاح كورونا دون موعد مسبق في جازان

تستقبل مراكز اللقاحات بمنطقة جازان البالغ عددها 13 مركزًا منتشرة في جميع محافظات ومراكز المنطقة بواقع 107 ساعات عمل يوميًا خدماتها للمواطنين والمقيمين لمن لديهم موعد مسبق، وكبار السن دون حجز مسبق.

ووجّهت «صحة جازان» المراكز التابعة لها باستقبال من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا دون موعد، وتمكينهم من أخذ اللقاح بسلاسة، حاثةً الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق «صحتي»، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فاعلة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من الخدمة التي وفرتها الوزارة، والتي يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر دون تسجيل أو موعد أو انتظار بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمحافظات ومراكز المنطقة كافة.

اقرأ أيضًا

الصحة: إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

فايزر تعد نسخة يسهل تخزينها من لقاح كورونا

