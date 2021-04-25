السعودية تشحن 80 مليون طن أكسجين سائل إلى الهند

قدمت المملكة العربیة السعودیة 80 ملیون طن من الأكسجین السائل إلى الھند، للمساھمة في مواجھة التفشي الحاد لفیروس كورونا في البلاد.

وارتفعت إصابات كورونا أمس السبت، في الهند إلى 346.786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لليوم الثالث على التوالي؛ حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين، كما سجلت الهند حتى الآن أكثر من 16 مليون حالة إصابة مؤكدة، و189.544 حالة وفاة، وهي بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

ومن جانبھا شكرت سفارة الھند المملكة التي بادرت لتقدیم المساعدات الطبیة في ظل الظروف الصحیة المتأزمة التي تشھدھا حالیًّا، وذلك في تغریدة عبر حسابھا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر».

وكانت عدة مستشفیات في نیودلھي، ثاني أكبر مدینة ھندیة بعد مومباي، قد وجھت نداءات استغاثة من أجل الحصول على إمدادات طارئة للأكسجین اللازم لغرف العنایة المركزة، لإنقاذ مرضى فیروس كورونا.

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