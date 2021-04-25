«الوطني للأرصاد» ينبه من أمطار رعدية على عسير حتى التاسعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وضعفًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

وبيَّن المركز أنَّ الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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