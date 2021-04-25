الحربي يتوقع خريطة المناطق المتأثر بالأمطار خلال ساعات

توقع الراصد الجوي سامي الحربي، هطول أمطار اليوم الأحد على 8 مناطق في المملكة.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه توجد فرص لهطول أمطار على غرب منطقة القصيم، وجنوب غرب منطقة حائل، وشرق منطقة مكة ومرتفعات الطائف.

وتابع: أن تلك التوقعات تشمل أيضًا، وشرق منطقة الباحة، وشرق منطقة عسير مع مرتفعاتها، وغرب منطقة نجران، ومرتفعات جازان وربما تمتد إلى الساحل وغرب منطقة الرياض.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار اليوم الأحد، والتي تكون رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

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