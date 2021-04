لمواجهة COVID... المملكة تشحن 80 طن متري من الأكسجين السائل إلى الهند

قدمت المملكة العربية السعودية 80 طن متري من الأكسجين السائل إلى دولة الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا

ومن جانبها، شكرت سفارة الهند المملكة التي بادرت لتقديم المساعدات الطبية في ظل الظروف الصحية المتأزمة التي تشهدها حاليا، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «

Embassy of India is proud to partner with Adani group and M/s Linde in shipping much needed 80MT liquid oxygen to India. Our hearfelt thanks to Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia for all their help, support and cooperation.@MEAIndia @drausaf @SaudiMOH @HMOIndia pic.twitter.com/6j8NuGwtCB