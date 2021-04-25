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لمواجهة COVID... المملكة تشحن 80 طن متري من الأكسجين السائل إلى الهند

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قدمت المملكة العربية 80 طن متري من الأكسجين السائل إلى دولة الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس .

ومن جانبها، شكرت سفارة الهند المملكة التي بادرت لتقديم المساعدات الطبية في ظل الظروف الصحية المتأزمة التي تشهدها حاليا، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على «

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وتعيش الهند حاليا أزمة صحية بسبب ارتفاع إصابات كورونا، حيث سجلت، اليوم، أعلى رقم قياسي عالمي بـ349 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، على إثر ذلك قررت السلطات المحلية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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