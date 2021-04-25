مدينة الملك عبدالله الطبية: احذروا الإفراط من الحلويات في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

أكدت مدينة الملك عبدالله الطبية أن الإكثار من تناول الحلويات في رمضان هو سلوك غير صحي ويؤدي إلى العديد من الأمراض.

وأضافت المدينة، أنه يجب أن يكون هناك التزام وأن تكون وجبة الإفطار وما يليها من أطعمة حتى وجبة السحور متوازنة ولا تحتوي على الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية.

نصائح وإرشادات غذائية في رمضان

ونشرت مدينة الملك عبدالله الطبية، انفوجراف عبر حسابها على “تويتر”، أوضحت فيه نصائح وإرشادات غذائية في رمضان.

وقالت الملك عبدالله الطبية:” ابتعد عن تناول أكثر من نوع من الحلويات الرمضانية خلال اليوم مع الحرص على تحديد الكمية المتناولة”.



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