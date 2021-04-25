الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع واقعة تعرض طفل للتعنيف من قبل والده

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تعرض طفل لعنف أسري من قبل والده في مكة المكرمة.

المتابعة ورصد الحالة

وأوضح المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة”.

التنسيق مع الجهات المختصة

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري إلى أنه يُجرى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة.



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