احتساب نسبة التذبذب لسهم ميدغلف على أساس سعر 25.45 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني على تخفيض رأس مال الشركة، و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.45 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسوف يتم تعليق تداول سهم الشركة بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 13 /09 /1442هـ الموافق 25 /04 /2021م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق تخفيض أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في محافظ المساهمين الاستثمارية، وسيتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الاثنين 14 /09 /1442هـ الموافق 26 /04 /2021م.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعاً 38.72 نقطة ليقفل عند مستوى 10134.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تعليم ريت، والجزيرة ريت، والخزف السعودي، والتأمين العربية، و جبسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وبوبا العربية، ونادك، والإنماء طوكيو م، و الجوف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 4.66%.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة ريت، ومدينة المعرفة، والعبداللطيف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركا الراجحي، والإنماء، والخزف السعودي، و دار الأركان، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضاً 569.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24252.73 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 273 ألف سهم تقاسمتها 746 صفقة.

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