الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

تعرف على أسعار الذهب في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 25 أبريل 2021، استقراراً ملحوظاً بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214.12 ريال (57.10 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 187.36 ريال (49.96 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.91 ريال (33.31 دولار).

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