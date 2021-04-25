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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار الذهب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25
وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.91 ريال (33.31 دولار).
تعرف على أسعار الذهب في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 25 أبريل 2021، استقراراً ملحوظاً بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214.12 ريال (57.10 دولار).
الذهب عيار 21
كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 187.36 ريال (49.96 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).
وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.91 ريال (33.31 دولار).
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