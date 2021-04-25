اخبار السعوديه

5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات المواطن وبناء مستقبل السعودية الواعد

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم 5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات المواطن وبناء مستقبل الواعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وبناء مستقبل السعودية الواعد

حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات

متابعات الخليج 365 - واس

وضعت رؤية 2030 على مدى الأعوام الخمسة الماضية، خارطة الطريق لمستقبل المملكة.

تحقيق التطلعات: 

وعملت الرؤية منذ أنطلاقها منذ خمسة أعوام على تحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة، بحسب وكالة واس.

ورغم ظروف جائحة ، تتسابق القطاعات الحكومية في جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ إذ حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات تعمل على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.

5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وبناء مستقبل السعودية الواعد - متابعات الخليج 365

تحقيق أهداف الرؤية:

وركزت القطاعات الحكومية منذ بدء الرؤية على عدة محاور لتحقيق أهداف رؤية 2030:

⁃ رفع مستوى الخدمات والتميز المؤسسي.

⁃ تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة.

⁃ التوسع في التدريب والتطوير.

⁃ تطوير وتفعيل التعاملات الحكومية الذكية.

⁃ تقديم خدمات سريعة ذات جودة.

⁃ رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

⁃ تحسين ثقافة العمل الحكومي.

⁃ رفع مستوى الوعي بقرارات وإنجازات الحكومية.

⁃ زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

⁃ إيجاد منظومة متكاملة لحماية الأسرة.

⁃ توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وبناء مستقبل السعودية الواعد - متابعات الخليج 365

⁃ تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.

⁃ تحسن أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

⁃ إتاحة خدمات التعليم لكل شرائح الطلاب.

⁃ تحسن استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.

⁃ تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

 
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا