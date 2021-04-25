5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات المواطن وبناء مستقبل السعودية الواعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

5 أعوام على رؤية 2030 لتحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وبناء مستقبل السعودية الواعد

متابعات الخليج 365 - واس

وضعت رؤية 2030 على مدى الأعوام الخمسة الماضية، خارطة الطريق لمستقبل المملكة.

تحقيق التطلعات:

وعملت الرؤية منذ أنطلاقها منذ خمسة أعوام على تحقيق تطلعات متابعات الخليج 365 وتوفير كل ما يلزم لبناء مستقبل واعد وبيئة إيجابية وجاذبة، بحسب وكالة واس.

ورغم ظروف جائحة كورونا، تتسابق القطاعات الحكومية في جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030؛ إذ حرصت كل جهة من الجهات المشاركة على ترجمة أهدافها إلى مبادرات تعمل على تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.

تحقيق أهداف الرؤية:

وركزت القطاعات الحكومية منذ بدء الرؤية على عدة محاور لتحقيق أهداف رؤية 2030:

⁃ رفع مستوى الخدمات والتميز المؤسسي.

⁃ تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة.

⁃ التوسع في التدريب والتطوير.

⁃ تطوير وتفعيل التعاملات الحكومية الذكية.

⁃ تقديم خدمات سريعة ذات جودة.

⁃ رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج.

⁃ تحسين ثقافة العمل الحكومي.

⁃ رفع مستوى الوعي بقرارات وإنجازات الحكومية.

⁃ زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

⁃ إيجاد منظومة متكاملة لحماية الأسرة.

⁃ توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

⁃ تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.

⁃ تحسن أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

⁃ إتاحة خدمات التعليم لكل شرائح الطلاب.

⁃ تحسن استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم.

⁃ تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.



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