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"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سُبل لتطوير المهارات وهي على النحو التالي :

- توفر خدمة جلسات التطوير والإرشاد المهني لكافة شرائح المستفيدين " طلاب المدارس ، طلاب الجامعات ، الباحثين عن عمل ، الموظفين .

- رفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل .

- رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين .

ويمكن التسجيل عبر منصة سُبل على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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