"هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل

- توفر خدمة جلسات التطوير والإرشاد المهني لكافة شرائح المستفيدين " طلاب المدارس ، طلاب الجامعات ، الباحثين عن عمل ، الموظفين .

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سُبل لتطوير المهارات وهي على النحو التالي :

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع