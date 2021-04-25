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شكرا لمتابعة خبر عن "هدف": 3 مزايا لخدمة الإرشاد المهني عبر منصة سُبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بعد عبر منصة سُبل لتطوير المهارات وهي على النحو التالي :
- توفر خدمة جلسات التطوير والإرشاد المهني لكافة شرائح المستفيدين " طلاب المدارس ، طلاب الجامعات ، الباحثين عن عمل ، الموظفين .
- رفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل .
- رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين .
ويمكن التسجيل عبر منصة سُبل على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .