شكرا لمتابعة خبر عن "مؤسسة البريد" توفر منصة إلكترونية لتقديم الخدمات لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالله الجالي، المشرف العام على الشؤون التجارية بالبريد السعودي، إن البريد السعودي يسعى لأن يكون الذراع اللوجستية للتجارة في المملكة والرقمنة الحكومية.

وقال الجالي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أن البريد السعودي يمر عبر رحلة تحول كبيرة تستلزم إعادة تشكيل الصناعة البريدية واللوجستية، ومواكبة التغير في توجهات العملاء والتركيز على مستوى خدمتهم، مبينا أن البريد قام بتطوير استراتيجية تشغيلية للتأكد من تواؤم وتكامل تصميم الشبكة لدعم طموحات رؤية 2030، مضيفاً أن البريد يقدم خدماته لقطاع الأعمال عبر منصة إلكترونية صممت لتقديم الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف إن المنصة تمكن المنشآت من شحن الطرود بسهولة وبأسعار تنافسية مع توفير خدمة تتبع كامل للشحنات وتاريخ الإرساليات، إضافة إلى تقديم الحلول الرقمية، مما يجعلها منصة تجارية كبيرة لخدمات البريد المستقبلية.

ولفت إلى عدد من الفرص الاستثمارية الرئيسية المخطط لها في عدد من المجالات والتي تتمثل في إنشاء مراكز فرز ومعالجة متقدمة وتجديد شبكات النقل والتشغيل وإعادة تصميم شبكة التجزئة وعرض خدمات رقمية ولوجستية جديدة وتحسين تجربة العملاء.