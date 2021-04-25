جنرال إلكتريك تعلن عن برنامج تدريب وتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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تعلن شركة جنرال إلكتريك عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب الوظيفي المبكر لأخصائيي المبيعات الداخلية (Early Career Trainee – Inside Sales Specialist) في قطاع الرعاية الصحية (GE Healthcare) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج في التخصصات التالية:

– الطب الحيوي

– علم الأحياء

– الكيمياء الحيوية

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكهربائية

الشروط والمتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حديث التخرج من مرحلة لالدبلوم أو البكالوريوس في أي من التخصصات المشار إليها أعلاه أو ما يعادلها.

– القدرة على القراءة والكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.

– مهارات في استخدام برامج الأوفيس.

– مهارت في التواصل الفعال والعمل ضمن فريق.

– الشغف والرغبة في التعلم وتوسيع المهارات.

– القدرة على العمل في بيئة ديناميكية سريعة التغيير.

نبذة عن البرنامج:

برنامج التدريب الوظيفي المبكر (أخصائيي المبيعات الداخلية) يتراوح مدته بين 6 إلى 12 شهراً ويقام في مقر الشركة بمدينة الرياض، مصمم لاستقطاب حديثي التخرج من الكليات أو الجامعات لإدارة محفظة منتجات الرعاية الصحية (GE Healthcare) المخصصة، لتحقيق أهداف الطلبات والإيرادات لتلك المنتجات وتجاوزها من خلال أنشطة المكالمات والبريد الإلكتروني الصادرة والواردة.، بالإضافة إلى تنفيذ جدول مكالمات استباقي وقوي لزيادة نمو المبيعات والإنتاجية، وسيتم تكليف المتدربين بمهام عمل حقيقية مع الأدوات والمعرفة والتوجيه لتأهيلهم لدخول سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن الشركة:

جنرال إلكتريك للرعاية الصحية (إحدى القطاعات الرئيسية لشركة GE) متخصصة في تقديم التقنيات المتقدمة في مجال الخدمات الطبية ورعاية المرضى للقطاع الصحي (التصوير الطبي، تقنيات المعلومات، التشخيص الطبي، أنظمة مراقبة المرضى، تقنيات التصنيع البيولوجية)، وتتمتع الشركة بحضور قوي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط من خلال العديد من علاقات الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://invent.ge/3vh1XLE

Source wadhefa

