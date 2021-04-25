الكهرباء السعودية تعلن عن وظيفة إدارية لحديثي التخرج في تخصص المالية

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تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظيفة إدارية بمسمى محلل مالي (Financial Analyst) عبر برنامج التطوير المهني (PDP) في المقر الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس حديثي التخرج في تخصص (المالية) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المالية).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة (مستوى جيد فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– مهارات تواصل عالية.

– لا يشترط الخبرة (حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين).

الوصف الوظيفي:

الانضمام إلى برنامج التطوير المهني (PDP) والعمل في مجال التخطيط التشغيلي الشامل ومراقبة الأداء الدورية لتحقيق الاتساق في إعداد ميزانيات التشغيل وخطة العمل.

المهام الوظيفية:

– التعرف على إرشادات التخطيط التشغيلي والتعليمات السنوية والقوالب لتطوير خطة التشغيل وخطة العمل الخمسية.

– التعرف على مجموعة من المقاييس وتحديد الأهداف لتقديم تقارير دورية عن أداء المساءلة.

– تعلم تطوير المستندات النهائية لخطة التشغيل والطلبات ذات الصلة للتغييرات والتعديلات بما في ذلك تقديم مبررات للتغييرات.

– التعلم والتعرف على المراجعة المطلوبة والتحليل وتوحيد أنشطة خطة التشغيل.

– التعرف على تقارير النفقات الشهرية وتقارير الأداء الفعلي الشهرية.

– التعلم والتعرف على العمل على مشاريع التحسين وتحليل تكاليف التشغيل وتقارير الأداء.

– المساعدة في الحفاظ على التخطيط التشغيلي المطلوب وسجلات وبيانات إدارة الأداء.

– التعاون والتنسيق مع الجميع في مجموعته والممثلين ذوي الصلة لدعم التخطيط التشغيلي الشامل ووظيفة إدارة الأداء.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/9/12هـ (الموافق 2021/4/24م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3u1nY0R

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Source wadhefa

