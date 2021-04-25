تويتر تختبر زرًا للإكرامية ضمن حسابات المستخدمين

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في وقت سابق من هذا العام، قالت منصة تويتر: إنها تستكشف ميزات مثل الإكرامية من أجل منح الأشخاص طريقة للدفع لمستخدمي تويتر الآخرين.

وظهرت الآن المزيد من الأدلة على أن ميزة الإكرامية قد تكون في الطريق، حيث تختبرها تويتر داخليًا.

وشاركت الباحثة (جين مانشون وونغ) Jane Manchun Wong، المعروفة بالبحث عن ميزات تطبيقات الشبكات الاجتماعية، صورًا تُظهر أن تويتر يمكن أن تقدم زرًا للإكرامية ضمن حسابات المستخدمين.

وبشكل مشابه للميزة التي يتم تنفيذها عبر Twitter Spaces، وهي غرف الصوت الاجتماعي التي تشبه كلوب هاوس، فإنه يتم دمج زر الإكرامية مع بعض خدمات الدفع الشائعة، بما في ذلك باي بال و Bandcamp و Patreon و Venmo و Cash App.

ويظهر الزر الآن بجوار خيار تحرير الحساب، بحيث يمكن للناس أن يدفعوا للمستخدمين مقابل التغريدات، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك أي قيود على من يمكنه وضع زر الإكرامية في حسابه.

ويبدو أنه من الممكن أن تكون الميزة مغلقة بطريقة ما، مما قد يتطلب منك أن يكون لديك عدد معين من المتابعين أو أن يتم التحقق من حسابك عبر الشارة الزرقاء.

ومن المهم أن تضع في اعتبارك أنه بالرغم من إخفاء هذا الزر في تطبيق تويتر، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الميزة قد تصبح متاحة للجمهور.

ومع ذلك، سيكون هذا منطقيًا منذ أن أعلنت تويتر في شهر فبراير عن خدمة مدفوعة جديدة تسمى Super Follow، التي تتيح للمستخدمين الدفع للوصول إلى التغريدات والمحتويات الحصرية الأخرى من المبدعين.

وليس من الواضح متى قد يتم تقديم Super Follow، التي تسمح للمشاهير باستثمار التغريدات من خلال فرض رسوم على المتابعين، وبالتالي تساعد منصة التدوين المصغر على تنمية الإيرادات، رسميًا للجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركةتويتر في وقت سابق من هذا العام: إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إجمالي إيراداتها السنوية إلى أكثر من 7.5 مليارات دولار في عام 2023 مع ما لا يقل عن 315 مليون مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منهم.

Source aitnews

