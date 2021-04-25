يوتيوب تسهل على صناع المحتوى تغيير اسم القناة

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طرحت منصة يوتيوب ميزة مطلوبة بشدة من المبدعين، حيث تسهل منصة مشاركة الفيديو على صناع المحتوى تغيير الاسم وصورة الحساب عبر القناة لتعكس المحتوى بشكل أفضل دون تحديث الاسم والصورة المرتبطين بالحساب عبر جوجل.

ويمكن لصناع المحتوى الآن تحديث اسم وصورة القناة داخل يوتيوب، بحيث تؤثر هذه التغييرات فقط في الحساب ضمن يوتيوب.

ويساعد التغيير في الحفاظ على اسم يوتيوب والمحتوى الخاص بك منفصلين عن خدمات جوجل، مثل جيميل ومحرر مستندات جوجل.

وكان على صناع المحتوى تغيير اسمهم لحساب جوجل بالكامل، بحيث يكون اسمهم عبر يوتيوب هو الاسم نفسه الذي يرسلون رسائل البريد الإلكتروني منه في جيميل.

ولم يكن ذلك منطقيًا من منظور العلامة التجارية أو المهنية، ومن المفترض أن يوفر النظام الجديد مزيدًا من المرونة لصناع المحتوى الذين قد يفضلون إرسال رسائل بريد إلكتروني باسمهم الفعلي بدلاً من اسم قناتهم.

وهناك تحذير جوهري واحد بشأن الميزة الجديدة، حيث يفقد صناع المحتوى الذين يحملون شارة تحقق تلك الشارة إذا غيروا اسمهم.

وتقول يوتيوب: إنه يتعين على صانع المحتوى التقدم للحصول على الشارة مرة أخرى.

ويمكن لكل من الحسابات الشخصية وحسابات العلامة التجارية استخدام ميزة تغيير اسم القناة الجديدة.

وتوضح المنصة أن هذه الميزة هي أهم طلب من المبدعين، ويتم طرحها الآن.

كيفية تغيير اسم القناة عبر يوتيوب وصورة الحساب من خلال الهاتف:

افتح تطبيق يوتيوب وانقر على صورة الحساب.

اضغط على قناتك ومن ثم خيار تحرير القناة.

أدخل اسمك المحدث وانقر فوق موافق لتغيير اسمك.

انقر فوق صورتك وحدد صورة موجودة أو التقط صورة جديدة واضغط على حفظ لتغيير صورة الحساب.

كيفية تغيير اسم القناة عبر يوتيوب وصورة الحساب من خلال الحاسب:

سجل الدخول إلى YouTube Studio.

حدد من القائمة اليمنى خيار التخصيص ومن ثم المعلومات الأساسية وانقر فوق تحرير لتحديث اسم قناتك وإدخال اسمك الجديد ومن ثم انقر فوق نشر من أجل تغيير اسمك.

حدد من القائمة اليمنى خيار التخصيص ومن ثم العلامة التجارية وانقر فوق تحميل وحدد صورة واضبط حجمها وانقر فوق تم ومن ثم انقر فوق نشر من أجل تغيير صورة حسابك.

Source aitnews

