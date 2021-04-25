هل تناول الفول في الإفطار مفيد صحيًّا؟

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يعد الفول من الأطعمة الشعبية التي يتم تناولها في رمضان وبشكل يومي، إذ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يزيد طاقة الجسم ويعزز قدرته على التحمل لصعوبة امتصاصه وهضمه، كما ينظف المعدة ويسهل عملية الجهاز الهضمي، ويظل السؤال: هل تناوله صحي في الإفطار؟

وتقول استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله لـ”المواطن“: “ليس هناك أي إشكالية في تناول الفول كوجبة في الإفطار، ولكن يجب عدم الإكثار من تناوله، فالفرد خلال الإفطار يتناول المقليات والمعجنات والشوربة وكلها أطعمة دسمة، لذا يجب الحرص على تناول كمية بسيطة من الفول، وخصوصًا أنه يعتبر غذاء دسمًا نسبيًّا، فهو غني بالألياف الغذائية، كما يضاف له عند تحضيره الطحينة، ثم يرش الزيت على الطبق بعد أن يصبح جاهزًا، وهذا يعني أنه غني بالسعرات الحرارية، لذلك إذا تناول الصائم الفول على الإفطار فإنه قد يشعر بالثقل والتعب، وأيضًا هذا يعتمد على الكمية التي يأكلها وعلى إضافة الزيت والطحينة إلى الطبق.

مرضى السكري والكوليسترول:

وحول إمكانية تناول الفول من قبل مرضى السكري والكوليسترول والضغط قالت:

بالنسبة لمرضى السكري يجب الانتباه إلى أن الفول غني بالكربوهيدرات، وخاصة عند أكله مع الخبز، ولذلك يجب احتسابه من حصة الكربوهيدرات؛ حتى لا يؤدي لارتفاع سكر الدم، أما مرضى الكوليسترول فيجب محاولة تقليل ما يضاف له من طحينة؛ لأنها دهن، وأيضًا يفضل تناوله بدون زيت أو مع زيت الزيتون، وبخصوص مرضى ارتفاع ضغط الدم فيجب الانتباه إلى عدم إضافة الملح له، أما الفول المعلب فينصح بغسله من ماء النقع قبل تقديمه؛ لأنه غني بالصوديوم.

الطماطم والخس أفضل:

ونصحت الدكتورة جواهر، عند تناول الفول بتناول كميات كبيرة من الماء، فالألياف التي في الفول تحتاج إلى الماء كي تتمدد في القناة الهضمية، وبالتالي تساعد على الشعور بالشبع، كما ينصح بدلًا من تناول المخللات بجانب الفول تناول الطماطم والخيار والخضار الورقية كالخس والبصل والجرجير، كما ينصح بالحد من وضع ملح الطعام؛ لأنه مسبب للعطش.

Source almowaten

