السعودية اليوم / الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا



بكين 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 90588 ، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635، مشيرة إلى تماثل 10 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85644 حالة.

// انتهى //

10:41ت م

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بكين 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجّلت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي وفاة.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن جميع الحالات المسجلة وافدة من الخارج، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 90588 ، بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4635، مشيرة إلى تماثل 10 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85644 حالة.// انتهى //10:41ت م0033

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