السعودية اليوم / 3934 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3934 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 972041 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23990 وفاة.

// انتهى //

10:40ت م

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بروكسل 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 36 وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 972041 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23990 وفاة.// انتهى //10:40ت م0032

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