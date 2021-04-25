السعودية اليوم / تسجيل 644 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



سيئول 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 644 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 118.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1812 حالة وفاة.

// انتهى //

05:00ت م

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سيئول 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 644 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة .وأفادت السلطات الصحية الكورية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 118.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1812 حالة وفاة.// انتهى //05:00ت م0019

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