استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 25 أبريل 2021، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.



والأسواق العالمية في عطلة رسمية يوما السبت والأحد.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 214.12 ريال (57.10 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 187.36 ريال (49.96 دولار).

وكذلك، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة عند 124.91 ريال (33.31 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

واستقر سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6663.75 ريال (1777 دولارا).

كما بقي سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1498.87 ريال (399.70 دولار).

وكان الذهب قد أغلق آخر تعاملات الأسبوع الماضي مستقرا، لكنه حقق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية (الأونصة)،وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأوقية.

واستفاد الذهب من اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما ضغط على عوائد الخزانة الأمريكية، كما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.