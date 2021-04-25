المملكة السعودية تطرح عملة ورقية فئة 200 ريال

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن البنك المركزي السعودي عن طرح عملة ورقية من فئة 200 ريال، وكشف عن موعد تداولها بصفتها عملة رسمية قانونية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن العملة تم طرحها بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن فئة 200 ريال سوف تُطرح وتُتداول اعتباراً من يوم الأحد 25 أبريل/نيسان الجاري.

وستضاف تلك الفئة إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، موضحا أنها تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

واشار إلى أن تصميم ورقة فئة 200 ريال ذات اللون الرصاصي تتضمّن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على وجه هذه الفئة، وشعار "رؤية المملكة 2030" بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

ويشمل ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.