اخبار السعوديه

التحالف العربي يعترض "مفخخة" حوثية باتجاه جنوبي السعودية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعترض "مفخخة" حوثية باتجاه جنوبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 25 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة.

 

وقال التحالف إن قواته نجحت في اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

 

 

والخميس، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

صد هجمات الحوثي.. التحالف يدمر 6 طائرات مفخخة تجاه السعودية خلال ساعات

 

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا