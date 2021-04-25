شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..المملكة ترسل 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أرسلت المملكة 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى دولة الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا

ومن جانبها شكرت سفارة الهند المملكة العربية السعودية، التي بادرت لتقديم المساعدات الطبية في ظل الظروف الصحية المتأزمة التي تشهدها حاليا.

وكانت عدة مستشفيات في نيودلهي، ثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي، قد وجهت نداءات استغاثة من أجل الحصول على إمدادات طارئة للأكسجين اللازم لغرف العناية المركزة، لإنقاذ مرضى فيروس كورونا.