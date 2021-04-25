شكرا لمتابعة خبر عن عمل جديد عن الهلال للأمير سعود بن عبدالله وسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الأمير الشاعر سعود بن عبدالله عن عمل جديد عن نادي الهلال بالتعاون مع الملحن سهم.

وأوضح الأمير سعود خلال برنامج "المسار"، أن الكتابة للرياضة ولكرة القدم مختلفة عن النصوص التي يكتبها.

وأضاف: "الفكرة موجودة واتفقت مع سهم نسوي أغنية للهلال وجالسين نشوف أدوات القصيدة"، مشيرا إلى أن كل نوع من أنواع القصائد له أدواته الخاصة وهذا سبب تأخره عن الكتابة في مجال الرياضة.