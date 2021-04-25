شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سعود بن عبدالله: بعد وفاة والدي الملك سلمان صار ولي أمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الأمير الشاعر سعود بن عبدالله، على أنه تعلم أشياء كثيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مشيرا إلى أنه أصبح بمثابة ولي أمره بعد وفاة والده.

وقال الأمير سعود خلال برنامج "المسار" : "بعد وفاة الوالد كان الواصي علي أنا وأخوتي الملك سلمان، وصار له أفضال كثيرة علي وتعلمت منه أشياء كثيرة، وفي المدرسة كان قبل ما يسأل عن فيصل بن سلمان كان يسأل عني كان هو ولي أمري".

وروى الأمير سعود موقفا للملك سلمان معه في حفل مدارس الرياض، قائلا: "ناداني، وقال لي: شوف يا وليدي والدتك ما قصرت لكن الآن دورنا إذا أردت أي شيء لا تطلبه من والدتك واطلبه مني".

وتابع: "في زواجي كان يشجعني على هذه الخطوة، وحتى الآن أفضاله علي سواء بمشورة أو نصيحة أو دعم معنوي،واسأل الله أنه يحفظه لنا ويعينه ويوفقه لكل ما يحب ويرضى".