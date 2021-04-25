تجنيد 791 متطوعًا لخدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية (٧٩١) متطوعًا لخدمة (٣٤٨٨١٦) مستفيدًا من معتمري وزوار وعاملي المسجد الحرام خلال العشرة الأيام الماضية من شهر رمضان.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية خالد بن فهد الشلوي أنه جرى توزيع عدد (٣٣٩٥٠٠) وجبة إفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام.

وأشار إلى أنه جرى خدمة (٦٩٦١) معتمرًا من كبار السن من خلال دفعهم بالعربات المجانية، في حين قدمت خدمة النقل لـ(٢٣٥٥) من كبار السن بعربات الجولف الكهربائية، بالتعاون مع (١٠) جهات تطوعية.