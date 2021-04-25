شكرا لقرائتكم خبر عن تناول وجبة الإفطار ببطء يجنب الصائم الإمساك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الطبيب المقيم بمستشفى بقيق العام د. زهراء آل حمد، أن المحافظة على صحة جيدة يتطلب من الصائم وخلال فترات الإفطار أن يشرب الماء بكميات مناسبة وموزعة خلال فطره. مضيفة إنه يفضل التقليل من شرب القهوة والشاي تدريجياً لتجنب الصداع، خصوصا في الأيام الأولى من رمضان.

وأكدت أهمية تناول وجبة الطعام ببطء، خصوصاً في وجبة الإفطار لتجنب الإمساك، إضافة لتجنب مسببات الضغوط النفسية والمشاكل والجدال خلال هذا الشهر الفضيل. والحصول على حصة جيدة من النوم وهي بمقدار 8 ساعات للشخص البالغ.

وأشارت إلى أن شهر رمضان المبارك فرصة سانحة للإقلاع عن التدخين نهائياً، فيجب اغتنام هذه الفرصة وعدم التكاسل والتجاهل. وأكدت أهمية الحرص على ممارسة الرياضة خلال الشهر الكريم وتكون بعد الطعام بثلاث ساعات على الأقل.

وبيَّنت أهمية أن تكون وجبة الطعام متنوعة وشاملة بالخضراوات والألياف واللحوم ويجب أن تكون بكميات مناسبة وغير مفرطة. لافتة إلى تجنب أكل الحلويات أو تناول المشروبات المحلاة مباشرة عند الإفطار، كونها تسبب دوخة، ويفضل تناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين على الأقل.