شكرا لقرائتكم خبر عن الهريس.. أكلة شعبية سهلة الهضم غنية بالألياف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد «الهريس» من الوجبات الرمضانية الشهيرة والمحببة على السفرة الرمضانية لدى أهالي المنطقة الشرقية، وبالأخص أهالي محافظة الأحساء.

ويعتبر من أبرز الأكلات الشعبية الرمضانية المحتفظة بشعبيتها والمتوارثة بين الأجيال، رغم تنوع الأطعمة الحديثة، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وعناصر قادرة على أن تمد الجسم بالطاقة والحيوية بعد صيام يصل إلى ١٥ ساعة، كما أنه من المأكولات سهلة الهضم والتي تساعد على تحقيق الشعور بالشبع؛ نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

ويدخل القمح في إعداد الهريس ويعد المكون الأساسي لتحضيره، بالإضافة إلى الملح، والسمن البلدي أو زيت الزيتون، وللتزيين يضاف على الوجه صنوبر مقلي أو لوز، ويفضل أهالي الأحساء إعداد الهريس مع قطع اللحم المنزوعة من العظم، وقبل البدء في تحضير الهريس تُنقع حبات القمح في الماء لمدة لا تقل عن أربع ساعات، وبعد تصفيتها توضع في قدر على النار ثم تضاف إليها قطع اللحم وتترك على النار حتى تغلي، ومن ثم يتم خلطها جيدًا، وخلال ذلك تُهرس حبات الهريس داخل القدر بمضراب خاص حتى تصبح متجانسة وتتحول إلى مزيج ناعم، ويضاف إليه الملح ويصب في وعاء التقديم ويغطى بالسمن البلدي المذاب أو زيت الزيتون حسب الرغبة، ويزين بالصنوبر أو اللوز.