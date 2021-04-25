شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين منتج مجاني لخدمة المصلين والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، حزمة من البرامج والخدمات الميدانية تنفيذاً لخطتها التشغيلية في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وشملت البرامج مبادرة «رفادة»، التي تستهدف تقديم قرابة 6 ملايين منتج مجاني لخدمة المصلين والمعتمرين، تسهيلاً عليهم في أداء المناسك، ومنها ما يخدم الأسر المحتاجة والمتعففة بأحياء مكة المكرمة، المسجلين في قوائم المستفيدين لدى عدد من الجمعيات الخيرية، التي تغطي أحياءها تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

وتبلغ وجبات إفطار الصائمين المعدّة في شهر رمضان المبارك 200 ألف وجبة مكونة من 1.400.000 صنف، مقدمة في نقاط اتصال الجمعية بالمعتمرين والمصلين، وكذلك مليون كمامة و500 ألف عبوة معقمة، و226 ألف سجادة صلاة للاستخدام مرة واحدة، بالإضافة إلى توزيع 20 ألف سلة غذائية مكونة من 2.680.000 مليون منتج غني منوع للسفرة الرمضانية.