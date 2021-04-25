شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق حقائب رمضان المعبأة مسبقا بالشراكة مع بنك الطعام السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة اليوم الشهر الفضيل للمرة الثانية في ظل قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة وسط وباء كورونا الذي انتشر منذ العام الماضي، وقدمت متاجر لولو حملتها الرمضانية التي تركز على عروض البيع بالتجزئة والأنشطة الخيرية.

إطلاق مجموعات لولو رمضان

في محاولة لتحسين تجربة العملاء ولجعل التسوق سهلًا وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، قدمت لولو حقيبتها الرمضانية المعبأة مسبقًا مقابل 99 ريالًا سعوديًا، والتي أعدت خصيصًا للتسوق الأساسي والتبرع.

بالشراكة مع بنك الطعام السعودي، سيتم توزيع هذه الحقائب مع علب الإفطار (بسعر 15 ريالاً سعوديًا لكل منها) على الفئات المحتاجة والجمعيات الخيرية، تم توقيع الاتفاقية بين السيد عبدالرحمن الحزيمي، المدير الإقليمي لبنك الطعام السعودي في منطقة الرياض، والسيد بشار البشر، المدير الإداري لمتاجر هايبر ماركت لولو السعودية، بحضور السيد شهيم محمد، مدير متاجر هايبر ماركت لولو السعودية، والسيد عبدالبشير، المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، ومسؤولي لولو والضيوف الكرام.

يتم تسعير هذه الحقائب أقل بكثير من سعر السوق العادي وبها منتجات بقالة، مثل: الأرز ومسحوق الحليب والسكر والزيت وما إلى ذلك، وتتوفر حقائب لولو الرمضانية في جميع متاجر لولو وعبر الإنترنت عبر الموقع التالي:

www.luluhypermarket.com

بصرف النظر عن الحقائب، من المقرر أن تطلق لولو محطات الطعام التقليدية التي تركز على مهرجان اللحوم والتمور والمكسرات وإفطار ديلايتس ومهرجان الحلوى، علاوة على ذلك تقدم لولو سوق الفواكه لتزويد العملاء بالفواكه والخضراوات الطازجة بأسعار تنافسية في عبوات سائبة تحتوي على 30 فاكهة مدهشة طوال الشهر.

من خلال شبكة عالمية من مكاتب الطعام، جنبًا إلى جنب مع مركز القيام بالتجارة الإلكترونية في البلاد، ضمن لولو وجود متاجر جيدة التجهيز على الأرض وعلى الإنترنت خلال الشهر الكريم.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/pages/instore-promotions.

شراكة لولو مع جمعية البر لبرنامج الزكاة

يشرفنا أن نتعاون مع جمعية البر في هذه المبادرة الخيرية، تزامنًا مع روح العطاء في موسم رمضان، خاصة في هذه الأوقات الصعبة في ظل الوباء الحالي طوال شهر رمضان، وتهدف المبادرة إلى جعل التبرع في الوقت المناسب أمرًا سهلاً ومريحًا للمقيمين.

بطاقة إفطار وسحور رمضان

# انشر الخير#SpreadGoodness

احتفاءً بروح العطاء في الشهر الكريم، أطلقت لولو بطاقة رمضانية متوفرة بسعر 15 ريالاً سعوديًا و150 ريالاً سعوديًا.

ويسر هايبر ماركت لولو بالسعودية إطلاق هذه البطاقات الرمضانية لعملائنا، بما يتماشى مع هدفنا لجعل تجربة التسوق الخاصة بهم فريدة من نوعها، خاصة خلال المناسبات المهمة مثل رمضان، نظرًا لأن التجمع في مجموعات كبيرة لتناول الإفطار يقتصر على إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الجميع، فإن هذه البطاقة هي الخيار الأمثل لتقديم الهدايا، إنها طريقة ملائمة لتُظهر لأحبائك أنك تتذكرهم وتهتم بهم في خضم هذه الأوقات الصعبة.

البطاقة صالحة للاستخدام حتى 13 مايو 2021، ويمكن استخدامها عدة مرات في عدة معاملات حتى يتم استهلاك القيمة الإجمالية للبطاقة.

علب الإفطار

# تشارك السعادة#SharingHappiness

بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، أطلقت لولو علب إفطار تحتوي على عبوات مريحة من الوجبات الأساسية بعد الصيام، والتي يمكن للعملاء شراؤها مقابل 15 ريالاً سعوديًا لكل منها، هناك أيضًا خيار التبرع بمبلغ 15 ريالًا سعوديًا من خلال العدادات النقدية، وسيقوم بنك الطعام السعودي بتوزيع علب الإفطار على المحتاجين والجمعيات الخيرية التي تصل إليهم.

إلى جانب كونه معروفًا بمجموعة منتجاته الواسعة وخدمة العملاء المتميزة، فقد كانت لولو دائمًا المروج الرئيسي للمبادرات الاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة في جميع أنحاء العالم.

على مر السنين، أطلق أكبر بائعي التجزئة في المنطقة العديد من المشاريع نحو هذه الأنشطة، وسيواصل القيام بذلك في المستقبل.

لولو تدعم كيل لمحاربة السمنة

بالتعاون مع جمعية كيل لمكافحة السمنة، أطلقت لولو حملة «الصحة هي الثروة» لزيادة الوعي بالسمنة ومخاطرها على الصحة، إلى جانب أهمية الحد من انتشارها بين المجتمع.

لكل عملية شراء لوجبة إفطار وسحور صحية، سيتم التبرع بـ 5٪ للمؤسسة الخيرية.

كجزء من الحملة، تركز لولو على مجموعة متخصصة من المنتجات المستوردة الصحية التي تلبي احتياجات السوق الاستهلاكية المتنامية للمنتجات العضوية والخالية من الجلوتين، والمنتجات الخاصة بالحمية الغذائية عبر متاجرها، وسوف تتضمن القوائم الخاصة المستوحاة من المأكولات حول العالم أطباق كيتو والأطباق العضوية من محطات الطعام الساخنة في لولو أيضًا.

لمزيد من الترويج لهذه الحملة، تستضيف لولو سلسلة من الفيديوهات لنصائح يومية من مدربي اللياقة البدنية الموثوق بهم، والوصفات الصحية من وزارة الصحة وكيل. ترقبوا:

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