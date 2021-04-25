صندوق التنمية العقارية يبدأ إيداع الدعم لمستفيدي سكني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يبدأ صندوق التنمية العقارية إيداع الدعم لمستفيدي سكني مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 25 إبريل.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اعتمد في مارس الماضي، توحيد موعد إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج “سكني”، ليكون يوم 24 من كل شهر، حيث تم تأجيل الصرف ليكون اليوم 25 بدلًا من يوم أمس 24 إبريل والذي وافق إجازة رسمية.

توحيد موعد صرف الدعم:

وتم توحيد موعد صرف الدعم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام الجاري 2021، الذي عقد افتراضيًّا برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن سعيد بن ماضي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الصندوق العقاري- في بيان صحافي- أن الاجتماع استعرض أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وأبرز مستهدفات الدعم السكني للعام الحالي، ومؤشرات الأداء حسب الركائز الإستراتيجية للصندوق، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

تنمية سوق التمويل العقاري:

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: إن المجلس استعرض أداء مؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، والتمويل العقاري المدعُوم، والمنتجات، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة المالية، كما استعرض مؤشرات الأداء لتميز العملاء والذي شمل مؤشر رضا العملاء (CSL) ومؤشر نصح الأصدقاء والأقارب (NPS).

وأضاف: بحث المجلس أداء العمليات وإيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين شهريًّا، واعتمد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعدًا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، موضحًا أن هذا القرار يأتي حرصًا من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.

وأشار إلى أن المجلس وافق على مقترح إلغاء شرط عدم تملك أكثر من مسكنين لقبول نقل الرهن من عقار لعقار آخر من القروض السابقة المقدمة من الصندوق على نظام الإقراض المباشر، الذي كان يشترط فيه عدم وجدود مسكنين آخرين غير محل القرض عند التقديم لطلب نقل الرهن.

كما وافق على تمديد مهلة استلام باقي دفعات القروض المباشرة حتى تاريخ 18/ 3/ 1443هـ، تقديرًا لظروف المواطنين وعدم تمكنهم من استكمال البناء خلال فترة جائحة “كورونا”، داعيًا المستفيدين لسرعة تقديم ما يلزم لاستكمال البناء والتقديم لاستلام الدفعات المتبقية قبل انتهاء المهلة.

وبين ابن ماضي، أن المجلس ناقش مستجدات التحول الرقمي وأبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بما يسهل ويبسط إنهاء إجراءات القرض العقاري بكل يسر وسهولة، مستعرضًا الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من خلال منصة خدمات المستفيدين والمستشار العقاري والتكامل مع الشركاء من جميع الجهات، كما أقر المجلس عددًا من القرارات لتنظيم العمل الداخلي للصندوق ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

وثمن المجلس لإدارة ومنسوبي الصندوق جهودهم المبذولة، التي أسهمت في تحقيق المستهدفات من خلال تحقيق أرقام مميزة في أعداد المستفيدين الذين تملكوا مساكنهم خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية عام 2020م.

شارك الخبر