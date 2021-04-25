“المواطن” ترصد انتعاش أسواق المانجو الجيزاني في رمضان.. وهذه أشهر الأنواع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تحظى أسواق المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان والمنتشرة على طريق صبيا- أبو عريش بإقبال كبير ومتواصل من أهالي المنطقة وزوارها، وذلك تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك هذا العام والذي يصادف بداية الإنتاج من قبل المستهلكين وأصحاب المحالّ، لتروي عطش الصائمين وتلبي احتياجاتهم وتزين موائد الإفطار.

“متابعات الخليج 365” تجولت في أسواق المانجو ورصدت حركة البيع والشراء في عصر رمضان

بداية الموسم:

وقال توفيق عقدي لـ”متابعات الخليج 365“: “تشتهر منطقة جازان بأرضها الخصبة والزراعية ومن أهم الزراعات في جازان هي المانجو والفواكه الاستوائية، وقد تزامن دخول شهر رمضان المبارك هذا العام مع بداية الإنتاج وجني المانجو، حيث كان في الأعوام الماضية يأتي الموسم قبل رمضان بشهر أو أكثر”.

وأضاف: “بدأت أكثر من 20 ألف مزرعة بالمنطقة بضخ أكثر من 45 أصنافًا من ثمار المانجو”.

بداية زراعة المانجو:

فيما بين محمد الأمير قائلًا: إن منطقة جازان تشتهر بزراعة المانجو منذ أكثر من 4 عقود، وقد ساعد الجو والماء والتربة في نجاح هذه الزراعة ونقلها نقلة نوعية إلى زيادة عدد أشجار المانجو وزيادة الإنتاج الزراعي؛ مما أدى إلى جودة المنتج المحلي وتفوقه على المستورد وساهم في تهافت الأهالي والمستهلكين على شرائه وتفضيله على المستورد”.

أصناف المانجو:

فيما أضاف علي العبدلي قائلًا: إن هناك أنواعًا مختلفة وكثيرة من المانجو الجيزاني ولها أشكال مختلفة وطعم لذيذ ورائع ومنها “التومي” الجلين “والزبدة “والكنت” واللانجر “والسنسيشن” والجل “والبلمر”، وقد حظيت أسواق المانجو هذه الأيام بتوافد أعداد من الزوار حيث يجد الزائر فرصة من خلال هذه الأسواق الشعبية لانتقاء أجود أنواع المانجو من أجل تزين المائدة الرمضانية والارتواء منها مع الإفطار.

عصائر طبيعية:

فيما أشار علي الجعفري قائلًا: إن أذواق المستهلكين مختلفة وخاصة في المانجو فمنهم من يفضل أكلها بعد تقشيرها ومنهم من يفضلها على شكل عصير وأن أفضل الأصناف للعصير هي “التومي” والجلن” بسبب كبر حجمها وطعمها المميز وتستخدم على المائدة في شهر رمضان بدل العصائر المصنعة لتروي عطش الصائم.

حركة البيع والشراء:

فيما أضاف عمار وهو أحد العمالة الوافدة التي تقوم بالبيع في سوق المانجو إلي أن حركة البيع والشراء تزداد نشاطًا وحيوية من بعد صلاة العصر إلي قبيل صلاة الفجر وأن أكثر الأشخاص الذين يشترون هم من المسافرين والزوار من خارج المنطقة، حيث يتم شرائها كهدية إلى جيرانهم أو الاستخدام الشخصي طيلة شهر رمضان المبارك.



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